الإمارات ترحب باتفاق السلام بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تيجراي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 12:29 مساءً - رحبت الإمارات بإعلان اتفاق السلام في جنوب أفريقيا بين جبهة “تحرير تيجراي” والحكومة الإثيوبية، مشيدة بجهود الاتحاد الأفريقي والحكومة الاثيوبية في التوصل لهذا الاتفاق.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في أبوظبي بنائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي، دمقي مكونن.

وأوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أن اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها في مختلف المجالات بما يخدم أهداف التنمية في البلدين، كما تمت مناقشة عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك بالإضافة إلى المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

أعرب وزير الخارجية الإماراتي عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والحرص على تعزيزها وتطويرها بما يخدم مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه، أشاد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا حرص بلاده على تعزيز وتطوير آفاق التعاون المشترك مع دولة الإمارات في المجالات كافة.