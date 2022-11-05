إمام أهل السنة في إيران: مقتل 16 شخصا في احتجاجات الجمعة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - قال إمام أهل السنة في إيران، مولوي عبد الحميد، إن 16 شخصا قتلوا في احتجاجات أمس الجمعة، بمدينة خاش.

وذكر موقع «إيران إنترناشيونال عربي» أن إمام أهل السنة في إيران وصف الحادث بـ«الكارثة»، مشيرا إلى «مجزرة زاهدان» قبل أسابيع.

وتابع مولوي عبد الحميد أن التعامل العنيف مع الاحتجاجات في محافظة بلوشستان يكشف مدى «الظلم والتمييز» في المحافظة.

كان مولوي عبد الحميد، قد دعا أمس خلال خطبة الجمعة، إلى إجراء استفتاء في إيران بحضور المراقبين الدوليين، وقال إن «الشعب الذي يتظاهر منذ 50 يوما في الشوارع لن تستطيعوا إرغامه على التراجع عبر القتل والاعتقالات».

وأضاف أنه يجب على المسؤولين والحوزات العلمية في قم أن تسمع صوت الشعب الإيراني.

كما لفت مولوي عبد الحميد، في خطبة صلاة الجمعة، إلى التمييز ضد المرأة في إيران، وقال: «كان يجب تغيير القانون وتحديثه خلال هذا الوقت، لكن نفس القانون الذي تم اعتماده منذ 40 عاما لم يتم تطبيقه بالكامل، وتواجه النساء اللائي هن اليوم في طليعة الاحتجاجات، الكثير من التمييز».