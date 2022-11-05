عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية تركيا في أبوظبي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - استقبل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مولود تشاوش أوغلو، وزير خارجية تركيا.

وخلال اللقاء، تم بحث آفاق التعاون الثنائي والشراكة بين دولة الإمارات والجمهورية التركية، وجهود تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

كما ناقش الجانبان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، ومنها الأمن الغذائي والطاقة، وتبادلا وجهات النظر بشأن المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وهنأ وزير خارجية الإمارات نظيره التركي على استئناف العمل باتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود إلى الأسواق العالمية.

وأشاد عبد الله بن زايد بالجهود الكبيرة التي بذلتها تركيا من أجل مواصلة العمل بهذا الاتفاق الذي وقعته في شهر يوليو/تموز الماضي في مدينة إسطنبول مع روسيا الاتحادية وأوكرانيا وبمشاركة منظمة الأمم المتحدة.