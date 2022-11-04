الذهب يستعيد بريقه مع تراجع الدولار

الذهب يستعيد بريقه مع تراجع الدولارارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1%، اليوم الجمعة، إذ ساعد التراجع الطفيف للدولار في تخفيف بعض الضغوط الناتجة عن سياسة التشديد النقدي التي يتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وزاد الذهب في التعاملات الفورية 1.1% إلى 1647.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:18 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.2% إلى 1649.9 دولار للأونصة، وفقا لـ"رويترز".

وانخفض مؤشر الدولار 0.4%، مما زاد من جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 1.4% إلى 19.74 للأونصة، فيما زاد البلاتين 0.8% إلى 926.1 دولار، وصعد البلاديوم 1.4% إلى 1825.87 دولار.