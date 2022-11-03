ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا

ارتفاع أسعار الغاز في أوروباارتفعت العقود الآجلة للغاز في أوروبا اليوم الخميس، بنسبة 9% وصعدت فوق مستوى 1400 دولار لكل ألف متر مكعب.

وارتفعت العقود الآجلة للوقود الأزرق لشهر ديسمبر المقبل بنسبة 9.3% إلى 1405.3 دولار لكل ألف متر مكعب.

ويأتي صعود أسعار الغاز مع اقتراب موسم الشتاء وتعاني الأسواق الأوروبية من تقلبات في ظل اضطرابات في إمدادات الغاز من روسيا بسبب العقوبات الغربية وتعطل "السيل الشمالي-1" جراء عملية تخريبية.

ودعت وكالة الطاقة الدولية أوروبا للتوقف عن الإفراط في التفاؤل بشأن احتياطيات الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض واتخاذ إجراءات عاجلة للاستعداد لفصل الشتاء المقبل، وفق روسيا اليوم.

وحذرت وكالة الطاقة من حدوث فجوة كبيرة بين العرض والطلب تبلغ 30 مليار متر مكعب في الصيف المقبل، وذلك في توقيت حاسم لتجديد مخزون الاتحاد الأوروبي، وسيحدث ذلك إذا أوقفت روسيا جميع إمدادات الغاز عبر الأنابيب وتعافت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال.