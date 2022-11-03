بيان الأمانة العامة بمناسبة اليوم العربي للتمريض والقبالة لعام 2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 01:27 مساءً - يوافق الثالث من نوفمبر من كل عام الاحتفال باليوم العربي للتمريض والقبالة، تنفيذاً للقرار الصادر عن مجلس وزراء الصحة العرب في الدورة (57) لعام 2022، واعتماد شعار الاحتفال بهذا اليوم والذي قدمته الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب.

ويأتي تخصيص يوم عربي للاحتفال بالتمريض والقبالة، وذلك لإبراز الدور الهام والحيوي للأطقم التمريضية وجهودهم المبذولة وإنجازاتهم ومبادراتهم في تطوير هذه المهنة في ظل التحديات والصعوبات التي تواجههم،

وأكدت معالي السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، أن هذه المهنة تشكل عصب الأنظمة الصحية، نظرا للدور الكبير والمميز الذي تقوم به أطقم التمريض ومقدمي الخدمات الصحية في كافة القطاعات الصحية، كما نوهت إلى ضرورة النهوض بمهنتي التمريض والقبالة للمساهمة في النهوض بالتغطية الصحية الشاملة في الدول العربية ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت معاليها إلى أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وآلياتها المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب تولى اهتماماً كبيرا وتسعى إلى تعزيز دور التمريض والقبالة في الدول العربية، مشيرة إلى أن الأمانة العامة أعدت "استراتيجية عربية استرشادية للنهوض بمهنتي التمريض والقبالة 2022-2030"، بالتعاون مع وزارات الصحة بالدول العربية الأعضاء وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط".

وتقدم الاستراتيجية مجموعةً من الأولويات والتوجهات والإجراءات لتعزيز مهنتي التمريض والقبالة في الدول العربية