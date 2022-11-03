البحرين: احترام الخصوصيات الدينية من أهم مقومات التعايش المشترك

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 11:25 صباحاً - قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين، إن مقومات التعايش في المجتمعات، تتطلب احترام الخصوصيات الدينية والمذهبية؛ مؤكدا على أنها تجعل من التعددية عاملا حضاريا للبناء والتنمية.

وأضاف خليفة في كلمته بملتقى البحرين للحوار بين الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني، أن البحرين تتمتع بتنوع فريد يعد من أهم روافد التنمية والبناء الحضاري فيها؛ إذ عاشت بسلام على ترابها العديد من الأديان والمذاهب والأعراق.

ودعا خليفة – في كلمته- إلى التكاتف والتعاون لدعم قيم الخير والتعايش والسلام، والتصدي بكل مسئولية لدعاة الفتنة والتحريض والكراهية.

يذكر أن ملتقى البحرين للحوار «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» تستضيفه دولة البحرين يومي الخميس والجمعة 3و4 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تحت رعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وبمشاركة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، و البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.