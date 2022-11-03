الإمارات تحتفل بـ”يوم العَلم”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 3 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - تحتفل دولة الإمارات العربية، اليوم الخميس، بـ «يوم العَلم» الذي يوافق 3 نوفمبر/تشرين الثاني من كل عام، حيث يُرفع علم الدولة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً في المؤسسات والهيئات كافة والمباني والبيوت بالدولة.

وفقد تصدر وسم يوم العلم الاماراتي ووسم ارفعه عالياً ليبقى شامخاً صفحات التواصل الاجتماعي احتفاء واحتفالا بيوم العلم.

وتم اعتماد هذا اليوم مناسبةً وطنيةً رسميةً من كل عام، في البلاد من قبل الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، كمبادرة في عام 2012، للاحتفاء بالعلم رمزاً للوحدة، والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية.

وقد دعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الوزارات كافة والمؤسسات لرفع العلم بشكل موحد الساعة 11 صباحاً يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتشارك الهيئات والمؤسسات والأفراد في الدولة بـ«يوم العلم» من خلال رفع العلم الإماراتي تعبيراً عن المحبة والإخلاص والولاء للأرض والقيادة، كما يجتمع المواطنون والمقيمون معاً لرفع علم الدولة والتلويح به، في يوم للتعبير عن الفخر بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، أول من رفع علم دولة الإمارات وذلك بعد انتخابه رئيساً للدولة في 2 ديسمبر/ كانون الأول عام 1971 على سارية دار الاتحاد في دبي، ليؤكد من خلال ذلك على وحدة البلاد وسيادتها تحت راية واحدة، وتعاضد شعب الإمارات وتطلعه نحو أهداف وآمال مشتركة.

ويمثل علم دولة الإمارات العدل والسلام والتسامح والقوة والاعتدال من خلال الألوان التي يتضمنها وهي الأحمر والأخضر والأبيض والأسود، والتي ترمز جميعها لرموز تعبر عن الوحدة.

وقد صمم العلم عبد الله محمد المعينة الذي شغل منصب وزير مفوض في وزارة الخارجية في وقت لاحق.

وعلم دولة الإمارات العربية المتحدة مستطيل الشكل، طوله نصف عرضه، ويقسم إلى أربعة أقسام مستطيلة الشكل: القسم الأول منها رأسي ولونه أحمر، ويشغل ربع عرض العلم، ويشكل طرف العلم القريب من السارية. أما الأقسام الثلاثة الأخرى، فتشكل بقية العلم، وهي أفقية متساوية في الارتفاع والعرض ومتوازية، العليا منها خضراء، والوسطى بيضاء، والسفلى سوداء.