”الرئاسي اليمني” يدعو القادة العرب لتصنيف مليشيات الحوثي منظمة إرهابية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 2 نوفمبر 2022 05:27 مساءً - دعا رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي اليوم الأربعاء، القادة العرب المجتمعين في القمة العربية بالجزائر إلى تصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية.

وقال العليمي إنه آن الأوان لمشروع عربي في اليمن لمواجهة المشروع التخريبي لمليشيات الحوثي، داعيا إلى تصنيفها منظمة إرهابية، تأسيسا على الوقائع، وتأكيدا على قرار مجلس الجامعة العربية رقم 8725، الصادر مطلع العام الجاري.

وعبر رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن أمله في أن تمثل القمة العربية في الجزائر تحولًا حاسمًا لإنهاء المعاناة الإنسانية باليمن.

وجدد التأكيد على التزام السلطات الشرعية باليمن، بكافة شروط الهدنة رغم رفض المليشيات الحوثية تجديدها.

وأضاف أن مليشيات الحوثي استهدفت موانئ شبوة وحضرموت سعيا لإغراق البلاد في أزمة اقتصادية وإنسانية شاملة، فيما تواصل تهديد المنشآت الاقتصادية والمدنية في اليمن ودول الجوار.

وأردف أن مليشيات الحوثي زرعت ملايين الألغام وشرعت في تجريف هوية اليمن، وآن الأوان لمشروع عربي في اليمن لمواجهة المشروع التخريبي لمليشيات الحوثي.

وخلص العليمي إلى أن المليشيات الحوثية، تسببت في مقتل ووفاة نحو نصف مليون شخص بينهم نساء وأطفال، وشردت حوالي خمسة ملايين آخرين داخل وخارج البلاد.