أبو الغيط يدعو لتعريب الحلول لأزمات المنطقة العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 10:30 مساءً - دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى تعريب الحلول للأزمات التي تشهدها المنطقة العربية، رغم تشابكها وتداخالها مع الكثير من الاطراف الدولية والإقليمية.

وأضاف أبو الغيط، في كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة اليوم الثلاثاء، بمركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال"، أن الثقافة واللغة من شأنهما تذليل الازمات ومجابهتها وهو السبيل لتقويض التدخلات الدولية والإقليمية.

وتأتي كلمة أبو الغيط في افتتاح أعمال القمة العربية، بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات، على خلفية تفشي وباء كورونا، حيث انعقدت لاخر مرة في مارس 2019، في تونس.