رئيس القيادة اليمني يؤكد موقف بلاده الثابت بدعم الشعب الفلسطيني لبناء دولته

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 08:31 مساءً - أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي، موقف بلاده الثابت بدعم الشعب الفلسطيني وتطلعاته العادلة لبناء دولته المنشودة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) أن ذلك جاء خلال لقاء العليمي، اليوم الثلاثاء، في مقر إقامته في الجزائر، بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، على هامش أعمال مؤتمر القمة العربية الحادية والثلاثين التي تستضيفها الجزائر.

وتبادل الجانبان الأحاديث حول مستجدات الساحتين اليمنية والفلسطينية، والجهود المطلوبة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.