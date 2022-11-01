الانتخابات التونسية: نسعى للتيسير على ذوي الهمم لتمكينهم من ممارسة حقهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 08:31 مساءً - قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس فاروق بوعسكر، إننا نحرص على الانفتاح على مكونات المجتمع المدني وسعيها للعناية بالمنظمات المهتمة بذوي الهمم، وضمان توفير الظروف المناسبة لإزالة كافة العوائق أمام مشاركتهم بمختلف مراحل أي مسار انتخابي.

وأضاف بوعسكر- خلال لقائه وفد المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اليوم الثلاثاء، أن الهيئة تحرص كذلك على تيسير عملية وصول ذوي الهمم لأية معلومة حول الانتخابات التشريعية المقبلة وتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي بكل حرية واستقلالية، والمساهمة في إدماجهم في الحياة السياسية.

ووقع مع وفد المنظمة اتفاقية شراكة لتفعيل مجالات التعاون الثنائي للمساهمة في تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الهمم في الانتخابات التشريعية المقررة في 17 ديسمبر المقبل.