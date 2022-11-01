انطلاق أعمال مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة بالجزائر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 08:31 مساءً - انطلقت، منذ قليل، أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، بمركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال" بالعاصمة الجزائرية.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة الافتتاحية تسليم الرئاسة من قبل الرئيس التونسي قيس سعيد باعتباره رئيس الدورة السابقة لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.

وتأتي القمة العربية في هذه الدورة بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات، وذلك على خلفية تفشى وباء كورونا، حيث انعقدت آخر القمم العربية في مارس 2019 بتونس.