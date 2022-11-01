رئيس تونس أمام القمة العربية: نتقاسم نفس القيم لتحقيق التوافق وتجاوز الخلافات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 08:31 مساءً - قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن ثورة الشعب الجزائرى نجحت في تحقيق التحرر بدماء الشهداء الذكية، موضحا أن العرب لا ينسون دماء الشهداء الأبرار في تونس جنبا إلى جنب مع شهداء الجزائر وفلسطين.

وأضاف سعيد، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة اليوم الثلاثاء، بمركز المؤتمرات الدولي "عبد اللطيف رحال" بالعاصمه الجزائرية، أن العرب يتقاسمون نفس القيم ويتطلعون إلى تحقيقها بما يفتح الباب أمام التوافق رغم ما يشوب العلاقات من خلافات.

وتأتي كلمة سعيد في افتتاح أعمال القمة العربية، حيث يقوم الرئيس التونسي بتسليم نظيره الجزائري عبد المجيد تبون رئاسة الدورة الحادية والثلاثين لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة.

وتأتي القمة العربية في هذه الدورة بعد توقف دام لأكثر من 3 سنوات على خلفية تفشي وباء كورونا، حيث انعقدت لآخر مرة في مارس 2019 فى تونس.