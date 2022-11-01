أبو الغيط لميقاتي: الجامعة تدعم لبنان وضروري التعجيل بانتخاب رئيس جمهورية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 03:29 مساءً - التقى السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، صباح اليوم في الجزائر التي تحتضن القمة العربية، بالسيد نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للجامعة العربية، أن اللقاء تناول مجمل الوضع اللبناني، بما في ذلك التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها الساحة اللبنانية قبيل الدخول في فترة الشغور الرئاسي، حيث اعتبر ابو الغيط أن استمرار الشغور الرئاسي لفترة قد يطول أمدها، سيكون له تبعات سلبية علي لبنان في ظل التحديات الراهنة التي تواجهه.

وأضاف المتحدث أن الامين العام أكد على دعم الجامعة العربية الكامل للدولة اللبنانية من أجل تجاوز هذه المرحلة الدقيقة، مشددا على أهمية اضطلاع الحكومة الحالية بالاصلاحات الضرورية المطلوبة، وفي ذات الوقت اضطلاع السياسيين اللبنانيين بمسؤوليتهم، وضرورة إعلاء المصلحة الوطنية فوق أية اعتبارات أخرى وصولا لتوافقات تفضي إلى انهاء الانسداد السياسي والحيلولة دون الدخول في فراغ رئاسي لا تتحمله البلاد.

ومن جانبه أعرب دولة الرئيس نجيب ميقاتي عن تقديره للدور الذي تقوم به الجامعة العربية من أجل مواكبة لبنان في مختلف المحطات والتحديات التي تواجهه، وتطلعه لمواصلة هذا الدور بنشاط وفعالية في سبيل حشد الدعم العربي للبنان ومساعدة شعبه على تجاوز التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة التي يمر بها