وزير الطاقة والمياه اللبناني ينفي توقيفه في الجزائر بتهمة حيازة المخدرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 10:29 صباحاً - نفى المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه اللبناني، وليد فياض، ما جرى تداوله على الإنترنت بشأن حيازته مادة الماريجوانا وزيت الحشيش وضبطها معه من قبل أجهزة الجمارك في الجزائر.

وأعرب المكتب الإعلامي للوزير في بيان له عن أسفه لتداول “شائعات مغرضة كاذبة مضللة للحقيقة”.

وأضاف المكتب تأتي “تلك الشائعات في الوقت الذي يقوم به الوزير فياض بعمل دؤوب مع الوفد الحكومي في الجزائر ويلتقي المسؤولين الجزائريين لتأمين الفيول لصالح مؤسسة كهرباء لبنان”.

وتستضيف الجزائر القمة الحادية والثلاثين لجامعة الدول العربية يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث يتوقع أن تتصدر عدة قضايا سياسية واقتصادية جدول أعمال القمة التي تستضيفها الجزائر لأول مرة.