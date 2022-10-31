أحمد أبو الغيط: التدخلات الأجنبية سبب مأساة شعوب بعض الدول العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 10:29 مساءً - قال أحمد أبو الغيط، الأمين، العام لجامعة الدول العربية، إن التدخلات الأجنبية سبب مأساة شعوب بعض الدول العربية، وأن أحداث 2011 هي السبب الرئيسي لمعاناة شعوب الدول العربية.

وأضاف أبو الغيط، خلال مقابلة خاصة مع الإعلامي جمال عنايت عبر شاشة قناة "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الاثنين، أن القمة العربية بالجزائر تعقد بعد انقطاع دام ثلاث سنوات، وأنه سيكون هناك اجتماع تشاوري للزعماء فقط بدون جدول أعمال وبدون الوفود 2 نوفمبر.

واستطرد أبو الغيط، نحاول الوصول لتوافق "فلسطيني فلسطيني" منذ 2007 دون جدوى، لذا فإن العرب يتطلعون لتنفيذ الاتفاق الفلسطيني الأخير بالجزائر، وأن تشكيل حكومة فلسطينية موحدة يضع الجانب الإسرائيلي أمام مأزق.