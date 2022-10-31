القمة العربية الحادية والثلاثين تنطلق بالجزائر.. غدا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - تنطلق غد الثلاثاء القمة العربية بالجزائر حيث تستمر لمدة يومين، تزامنا مع ذكرى اليوم الوطني، وتشهد القمة التي تعقد بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال" تسليم الرئاسة الدورية للقمة العربية من الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

وتبدأ القمة بكلمة للرئيس تبون، ثم كلمة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، تليها كلمات مختصرة للمراقبين والضيوف.

ويقيم الرئيس الجزائري عقب هذه الجلسة الافتتاحية، مأدبة عشاء على شرف قادة الدول العربية ورؤساء الوفود.

وتستكمل القمة العربية بجلسة تشاورية مغلقة صباح الأربعاء لمدة ساعة ونصف، يعقبها جلسة عمل أولى علنية يتحدث فيها القادة العرب حسب أولوية الطلب، يعقبها جلسة العمل الثانية مغلقة تتضمن اعتماد مشروع جدول الأعمال ومناقشتة واعتماد مشاريع القرارات ومشروع إعلان الجزائر، يعقبها جلسة ختامية للقمة علنية، يتم خلالها إعلان الجزائر والإعلان عن الرسائل والبرقيات الموجهة إلى القمة، يعقبها كلمة رئاسة القمة العربية المقبلة (32) وبعدها كلمة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون رئيس الدورة الحادية والثلاثين للقمة، ويقيم الرئيس تبون مأدبة غداء.

وتختتم أعمال القمة بعقد مؤتمر صحفي مشترك لوزير الشئون الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة والأمين العام لجامعة الدول العربية.