القبض على الإرهابي ”أبو حمزة المتويتي” في كركوك بالعراق

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 31 أكتوبر 2022 01:29 مساءً - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية يحيى رسول عبدالله، اليوم الاثنين، عن القبض عن الإرهابي "أبو حمزة المتويتي" في كركوك.

وقال رسول في بيان له: "بناء على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة، جهاز مكافحة الإرهاب ينفذ عملية نوعية تسفر عن إلقاء القبض على القيادي الإرهابي المكنى "أبو حمزة المتويتي" في قاطع الداخل ضمن مايعرف بولاية كركوك".

وأضاف أن المقبوض عليه: "عمل سابقا كأمر لكتيبة الاقتحامات لما تعرف بفرقة الفرقان بولاية نينوى التابعة لعصابات داعـش الإرهابية".