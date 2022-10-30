الجامعة العربية: متوقع حضور أكثر من ثلثي القادة العرب قمة الجزائر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 08:31 مساءً - أعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أن اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيرى أنهى مناقشة كل البنود المدرجة على مشروع جدول أعمال القمة بشكل توافقى، تمهيدا لانعقاد القمة العربية بالجزائر الثلاثاء المقبل والتي تستمر على مدى يومين.

وقال السفير حسام زكي، فى تصريحات صحفية على هامش اختتام اليوم الثاني من اجتماع وزراء الخارجية العرب بالجزائر، إن مشروع جدول الأعمال يتضمن كل التطورات المتعلقة بالأزمات فى عدد من الدول العربية ومن بينها ليبيا واليمن والسودان، مشيرا إلى أن كل بند من هذه الموضوعات تم إعداد مشروع قرار خاص به.

وأكد أنه تم إقرار كل البنود المطروحة في مشروع جدول أعمال القمة، ولم يتم إرجاء أى بند من بنوده إلى القادة العرب.