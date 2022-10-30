مقتل 13 جنديا في كمين شرق بوركينا فاسو

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - قتل 13 جنديا في كمين نصبه جهاديون مفترضون في شرق بوركينا فاسو على ما أفادت مصادر أمنية وكالة فرانس برس.

وقال مصدر أمني: “استهدفت وحدة من قوات الدفاع والأمن بكمين بين فادا نجورما وناتابواني” في الإقليم الشرقي.

وأضاف أن “13 جنديا قتلوا وجرح 4 آخرين”.

وأكد هذه المعلومات مصدر آخر في أجهزة الأمن في البلاد.

وفي يوم 24 أكتوبر الحالي، قال جيش بوركينا فاسو، في بيان، إن ما لا يقل عن 10 جنود لقوا حتفهم، وأصيب نحو 50 في هجوم شنه مسلحون على قاعدة للجيش في جيبو بشمال بوركينا فاسو.

وتشهد بوركينا فاسو أعمالا إرهابية بشكل متزايد خلال الأشهر الأخيرة، إذ قتل خلال الشهر أيضا ما لا يقل عن 3 جنود و8 متطوعين مدنيين يدعمون الجيش، وفي الشهر الماضي تم العثور على جثث 11 جنديا بعد هجوم شنه إرهابيون على قافلة إمدادات في شمال البلاد.