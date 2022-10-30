البطريرك الراعي: الأزمات في لبنان تتفاقم بالشغورين الرئاسي والحكومي

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - قال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، اليوم الأحد إنّه “لو وُجِدت جذرة من الرحمة والعدالة لدى المسؤولين اتجاه الشعب اللبناني لما أمعنوا في هدم مؤسسات الدولة وصولاً إلى رئاستها”.

واعتبر الراعي، في عظة الأحد من بكركي، أنّ “الرئاسة بصلاحيتها ودورها أساس الاعتراف بوحدة لبنان كياناً ودولة، فالرئيس فوق كلّ رئاسة، وإنّ العودة إلى نغمة “الترويكا” قد ولّت”.

وتزامناً مع الحشد الشعبي في محيط بعبدا لوداع الرئيس ميشال عون، قال الراعي: “نتمنّى للرئيس عون الخير والتوفيق، وفي عهده كان لبنان وسط محاور المنطقة وعرف أسوأ وجودية في تاريخه الحديث”، مناشداً “النواب القيام سريعاً بواجبهم وانتخاب رئيس جديد لأنّ الشغور ليس قدراً في لبنان بل مؤامرة عليه، والجسم لا يحتمل أكثر من رأس”

وأكد أنّ “الاتفاق المسبق على اسم الرئيس غير ممكن، بل الانتخاب يتم بجلسات الانتخاب المتتالية بالحفاظ على التشاور والنصاب”، متسائلاً: “أتدركون أنّكم تفاقمون الأزمات بالشغورَين الرئاسي والحكومي؟”

كما لفت إلى أنّ “الطريق إلى قصر بعبدا يمرّ باحترام الدستور والشرعية وعدم تجهيرها لهذا المحور أو ذاك، فالرئاسة ليست هواية بل ريادة بالحكم وإدارة الشعوب”.

ويغادر الرئيس اللبناني ميشال عون، قصر الرئاسة يوم الأحد بعد انتهاء مدة رئاسته، تاركا فراغا في قمة الدولة اللبنانية.