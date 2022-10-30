رئيس الإمارات و نائبه يعزيان الرئيس الكوري في ضحايا حادث التدافع

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 30 أكتوبر 2022 11:32 صباحاً - بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى نظيره الكوري الجنوبي، يون سوك ،ي في ضحايا حادث التدافع الذي وقع خلال الاحتفالات المقامة في منطقة “ايتايون” وسط العاصمة سول ،وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تعزية مماثلة إلى رئيس كوريا الجنوبية.

وكانت الخارجية الإماراتية قد أعربت عن خالص تعازيها إلى حكومة كوريا الجنوبية وشعبها الصديق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية في وقت سابق من اليوم، الأحد، أن ما لا يقل عن 151 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 82 شخصا آخر، معظمهم في العشرينات من العمر، في حادث تدافع مميت خلال احتفالات الهالوين في منطقة “إيتايون” الترفيهية بوسط سول في وقت متأخر من مساء اليوم السبت.

وقد وقع أسوأ حادث تدافع في تاريخ كوريا الجنوبية ليلة السبت في زقاق ضيق بالقرب من فندق “هاميلتون” في منطقة الحياة الليلية الشهيرة، بعد تدفق عشرات الآلاف إلى المنطقة للاحتفال بالهالوين.