انخفاض الطلب على الهواتف الذكية 9%
انخفض الطلب العالمي على الهواتف الذكية في الربع الثالث من عام 2022 بنسبة 9% إلى 297.8 مليون وحدة، مقابل 325.6 مليون وحدة في الفترة المماثلة من العام السابق، وفق تقرير شركة كاناليس للأبحاث.
وتعد أبل الشركة الوحيدة التي حققت زيادة سنوية بين المنتجين الكبار بنسبة 8% في الربع الثالث إلى 53 مليون وحدة، ويأتي ذلك بعد ربعَين من الانخفاضات المزدوجة الرقم، وقال محلل أبحاث في كاناليس، رانار بيورهوفدي، إن أبل عززت حصتها السوقية في الربع الثالث مدفوعة بمبيعات آيفون 13، وآيفون 14 وآيفون برو ماكس.
وذكر بيورهوفدي أن سامسونج قامت بتحديث محفظتها القابلة للطي وزادت مبادراتها التسويق لتشجيع الطلب على هواتفها الرئيسية الجديدة.
وحسب التقرير، تفوقت أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ على بقية العالم في الربع الثالث، وتجنبت أوروبا حدوث انخفاض كبير مع ارتفاع الشحنات إلى روسيا.
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