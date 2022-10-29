فلسطين والكويت تطالبان بإنهاء الاحتلال وعدم إفلاته من العقاب

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 05:32 مساءً - دعا وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشدداً على ضرورة وضع حد فوري لإفلات إسرائيل كقوة احتلال من العقاب.

جاء ذلك خلال لقاء المالكي، اليوم السبت، مع نظيره الكويتي الشيخ سالم العبد الله، على هامش اجتماع وزراء الخارجية التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الـ31 في العاصمة الجزائرية،

وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية في فلسطين، والانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، إضافة إلى السياسات الاستعمارية التي ترسخ لـ”الأبرتهايد” من خلال التهجير القسري، وهدم المنازل والاعتقالات التعسفية ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال والاستيلاء على الممتلكات في مدينة القدس.

كما بحث الطرفان العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها والدعوة لعقد اللجنة الفلسطينية الكويتية المشتركة خلال الفترة المقبلة.

وقدم المالكي التهنئة للوزير الكويتي بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية بدولة الكويت، آملا له التوفيق في تولي مهام عمله، ولأواصر العلاقات الأخوية الراسخة بين فلسطين والكويت مزيدا من الترابط والنماء للشعبين الشقيقين.