عشرات القتلى في انفجارين بالعاصمة الصومالية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 04:28 مساءً - قالت الشرطة الصومالية لوسائل إعلام رسمية إن “عشرات الضحايا المدنيين” سقطوا بعد انفجارين استهدفا تقاطع طرق مزدحم، اليوم السبت، في العاصمة الصومالية بالقرب من مكاتب حكومية مهمة.

ونقلت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية عن المتحدث باسم الشرطة الوطنية صادق دوديشة قوله إن سيارتين مفخختين انفجرتا.

وشاهد صحفي من الأسوشيتدبرس في موقع الحادث “العديد” من الجثث، وقال إنهم على ما يبدو مدنيون يستخدمون وسائل النقل العام، وإن الانفجار الثاني وقع أمام مطعم مزدحم.

وقال مدير خدمة الإسعاف “آمين” للأسوشيتدبرس إنهم جمعوا العديد من الجرحى والقتلى.

وأضاف عبد القادر عدن في تغريدة على “تويتر” أن إحدى سيارات الإسعاف التي وصلت دمرت في الانفجار الثاني.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في مدينة غالبا ما تستهدفها حركة الشباب الإرهابية.