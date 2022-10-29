انفجار بسيارتين ملغومتين يهز العاصمة الصومالية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - أفاد شهود بوقوع انفجار بسيارتين ملغومتين استهدف وزارة التعليم الصومالية في العاصمة مقديشو، اليوم السبت، وأدى إلى تهشم نوافذ في مبان قريبة.

وكثيرا ما تنفذ حركة الشباب تفجيرات وهجمات بالأسلحة في مقديشو وأماكن أخرى لكن لم يتضح ما إذا كانت هي وراء التفجيرات الأخيرة.

وقال أحد سكان المدينة واسمه أحمد نور لرويترز: “استهدفت سيارتان ملغومتان مبنى وزارة التعليم الواقع في شارع كيه5”.

وتسعى حركة الشباب المتحالفة مع تنظيم القاعدة الإرهابي، والتي تخوض قتالا في الصومال منذ أكثر من عقد، إلى الإطاحة بالحكومة المركزية.

وقال صحفي من رويترز بالقرب من موقع الانفجار إن الانفجارين وقعا بفارق دقائق من بعضهما البعض وتهشمت نوافذ في محيط المكان.