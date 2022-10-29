استنكار خليجي لتصريحات وزيرة ألمانية حول استضافة قطر للمونديال

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - استنكرت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، تصريحات وزيرة الداخلية الألمانية، بشأن استضافة دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.

وأكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان، على موقف دول مجلس التعاون الداعم لدولة قطر في التصدي لأي تدخل في شؤونها الداخلية من خلال نشر الادعاءات التي لا تخدم قيام علاقات طبيعية بين البلدين، باعتبارها انتهاكا للأعراف والتقاليد الدبلوماسية والقوانين الدولية.

وقال الأمين العام لمجلس التعاون إن دولة قطر ماضية في تحقيق الإنجازات، مضيفا أن استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022 يعد مصدر فخر واعتزاز مستحق، مشيدا في الوقت نفسه بالدور الرائد الذي تقوم به دولة قطر في بناء التواصل الحضاري، وتعزيز التفاهم بين الشعوب في إطار من الاحترام المتبادل.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية، أمس الجمعة، أن الدوحة استدعت السفير الألماني وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات وزيرة الداخلية نانسي فيزر، التي انتقدت خلالها ملف حقوق الإنسان بقطر التي تستعد لاحتضان كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، الجمعة، إنها استدعت السفير الألماني كلاوديوس فيشباخ وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات وزيرة الداخلية نانسي فيزر بشأن استضافة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022.