أبو الغيط ووزير خارجية الكويت يؤكدان أهمية التوافق حيال مختلف القضايا المطروحة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 29 أكتوبر 2022 02:31 مساءً - أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ووزير خارجية الكويت الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، على أهمية الوصول إلى حالة من التوافق حيال مختلف القضايا المطروحة بالقمة العربية الـ31 بالجزائر، بالنظر إلى التحديات الدولية الهائلة التي تحتم على الجانب العربي المزيد من التكتل ووحدة الصف.

جاء ذلك خلال لقائهما بمقر إقامة أبو الغيط في العاصمة الجزائرية التي تحتضن القمة العربية الحادية والثلاثين في الأول والثاني من شهر نوفمبر حيث ركز اللقاء على مُجريات القمة العربية، التي تُعقد اجتماعاتها التحضيرية في هذه الأثناء.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي، بأن أبو الغيط حرص على تقديم التهنئة مُجدداً للوزير الكويتي على اختياره للمنصب، مُشيداً بخبرته الدبلوماسية الطويلة، ومُتمنياً له التوفيق في استكمال مسيرة بلاده على الصعيد الخارجي، لا سيما دورها المهم والفاعل في إطار منظومة العمل العربي المشترك.