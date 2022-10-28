أبو ظبي تستضيف النسخة 33 من مؤتمر الاتحاد العربي للمكتبات بالتعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 28 أكتوبر 2022 06:29 مساءً - تستضيف أبوظبي المؤتمر السنوي للاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (الافلا) في دورته الـ33، التي تنعقد بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية بدوله الامارات العربيه المتحده تحت شعار "تكامل مؤسسات المعلومات والمعرفة الوطنية في الدولة المكتبات والأرشيفات والمتاحف"، ويهتم الأرشيف والمكتبة الوطنية بهذا المؤتمر، انطلاقاً من حرصه على بناء العلاقات الفعالة وتعزيز التعاون وتضافر الجهود بما يخدم التنمية المستدامة، وسيغتنم مشاركة كبار الخبراء والمختصين لكي تتكامل الرؤى والأهداف المستقبلية فيضع أسساً راسخة للمكتبة الوطنية الإماراتية لتضاهي كبريات المكتبات الوطنية في العالم، وتكون منارة حضارية وثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويلقى سعاده عبدالله ماجد مدير عام الارشيف والمكتبه الوطنيه بدوله الامارات كلمته الترحيبيه بالمشاركين بالمؤتمر والقاء الضوء على الدور الذى الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد حفظ ذاكرة الوطن، وإتاحتها

مؤكدا على ان الأرشيف والمكتبة الوطنية بمقتنياته الثمينة المتمثل بالنتاج الفكري المكتوب عن دولة الإمارات يسهم في بناء الاقتصاد المعرفي، فكل وثيقة تاريخية، وكل من الوسائط المتعددة فيه لها قيمتها التي يدركها الباحثون والمهتمون بتاريخ الدولة؛ إذ تعدّ منظومة الاقتصاد المعرفي المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي في العصر الحالي، ومن خلالها يتم توظيف المعرفة والتكنولوجيا في تقديم مُنتجات أو خدمات متميزة ومبتكرة، يُمكن تسويقها. واضاف عبد الله ماجد على أهمية التعامل مع الوثائق بمراحلها العمرية الثلاث بحرص شديد نظراً لقيمتها مشيرا على ضروره التغلب على التحديات في تنظيم الأرشيفات لما لها من أهمية كبيرة في تعزيز تاريخ الإمارات.

كما تلقى بربارا ليسون رئيسه الافلا كلمتها فى بدايه افتتاح المؤتمر والاستاذ الدكتور حسن عواد السريحى رئيس الاتحاد العربى للمكتبات والمعلومات ود فيصل التميمى ممثل المشاركين رئيس الفرع الاقليمى العربى للمجلس الدولى للارشيف عربيكا وبحضور ومشاركه خبراء ممثلين عن عده دول عربيه من بينها

مصر والكويت والبحرين والسعوديه وليبيا والسودان وعمان وتونس والجزائر ويتم توزيع جائزتى نسيج للتميز العلمى والمهنى وتوزيع جائزتى الاتحاد للمشروع المتميز وافضل رساله دكتوراه

ويهتم المؤتمر بنسخته الحالية بالمكتبات والأرشيفات والمتاحف انطلاقاً من كونها مؤسسات أساسية في الدول، تهتم بحفظ وإتاحة وخدمة المعرفة والتراث وذاكرة الوطن. ومع التطورات التقنية والتغيرات التي طرأت في مجال البيانات وتطور التواصل التفاعلي جاءت النسخة 33 من المؤتمر لتطرح هذا الموضوع، وتناقش تجارب دولية مفيدة ومميزة.



ويناقش المؤتمر فى جلساته العلميه من مشاركات بناءه ومفيده للخبراء باثراء المؤتمر وربط ودور علم الانطولوجيا فى دعم تكامل النظم وخاصه نظم الاسترجاع ودور المنظومه فى ارشفه المحتوى العلمى العربى اضافه الى مبادره التكامل بين المكتبات ودور الارشيف والمتاحف فى الفهرس العربى الموحد وتمكين المكتبيين بالتقنيه لتحقيق مبادراتهم فى خدمه المجتمع

ويتناول الخبراء من دوله الامارات العربيه المتحده فى جلسات المؤتمر دور األارشيف والمكتبة الوطنية بدولة الامارات العربية المتحدة في دعم البحث العلمي لدى طلاب الجامعات(دراسة حالة مكتبة جامعة ابو ظبى

• دور المكتبة الوطنية في دعم عملية تحول المكتبات العامة إلى مكتبات ذكية: فرص وتحديات

المنصات المعرفية الشاملة ودورها في دعم استراتيجية دولة الامارات العربية المتحدة مركز المعرفه الرقمى نموذجا تكامل الادوار والمهام بين المكتبات والارشيفات رشيفات والمتاحف الوطنية فى المدن الذكيه

ويستعرض الخبراء الحضور من مصر رقمنة الصحف اإليطالية الصادرة في مصر في الفترة من -1845 1940م: استراتيجيات الضبط والحفظ والاتاحه دور أقسام المكتبات العربية في دعم تكامل المتاحف الوطنية مع مؤسسات المعلومات في المستقبل: دراسة لتطوير مقرر دراسي لقسم المكتبات والمعلومات بجامعة اإلاسكندرية قياس مستوى وعي العاملين بالمكتبات األكاديمية في مصر بالتقنيات الناشئة: دراسة ميدانية دور تقنية الرموز غير القابلة لالستبدال NFT في حفظ ونشر التراث الوثائقي بالمؤسسات التراثية في مصر:

التحليل الاستراتيجي لدور دار الكتب والوثائق القومية المصرية في بناء اقتصاد المعرفه و دور الهواتف الذكية في نظم إدارة المحتوى والرقمنة وإدارة المتاحف ”متحف كلية الحقوق جامعة القاهرة نموذجا“

وتشارك دوله الكويت بدراسه ميدانىه عن دور مؤسسات المعلومات في دعم وتحقيق رؤية دولة الكويت للتنمية الوطنية و متاحف دولة الكويت ودورها التكاملي كأداة تعليم حديثة باإلضافة إلى دورها في حفظ وتوثيق تاريخ الدولة و تفعيل دور التقنيات الرقمية لحفظ التراث واإلنتاج الفكري الوطني بمكتبة الكويت الوطنية

بالمملكة العربية السعودية: دراسة حالة • دور الحوكمة الالكترونية في تحقيق التكامل بين مؤسسات المعلومات الوطنية: المكتبات والمتاحف واألارشيف و لمام العاملين في مراكز الوثائق والمحفوظات باألجهزة الحكومية السعودية بالتقنيات الناشئة