”السيادة السوداني” يؤكد الحرص على ترقية وتطوير العلاقات مع النرويج

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 08:27 مساءً - أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرص السودان على تقوية وتمتين العلاقات الثنائية مع مملكة النرويج؛ بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، وفتح آفاق للتعاون المشترك بين الخرطوم وأوسلو في مختلف المجالات.

وقال إعلام مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، إن رئيس المجلس، أشاد خلال لقائه بمكتبه اليوم، مع سفير مملكة النرويج لدى السودان، اندري إستانسن، بحضور وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، بمواقف النرويج الداعمة للسودان وجهودها في إسناد عملية السلام.

وجدد رئيس مجلس السيادة - خلال اللقاء - التزامه بالعمل على استدامة السلام وتعزيز آليات الانتقال السلمي من أجل سودان آمن ومستقر.

إلى ذلك أكد السفير النرويجي - في تصريحات عقب اللقاء - مواصلة دعم بلاده للسودان، مشيرًا إلى إن اللقاء تناول العملية السياسية الراهنه في السودان وكيفية دعم ومساندة المجتمع الدولي لاطراف العملية السياسية في السودان للتوصل إلى اتفاق لإدارة الفترة الانتقالية تتمكن بنهايتها من إجراء إنتخابات حره ونزيهه.

وأعرب السفير عن أمله في التوصل إلى اتفاق نهائي بين الخرطوم وجوبا بشأن منطقة ابيي.

ووصف السفير النرويجي، لقائه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالبناء والمثمر.