عون: الاتفاق البحري مع إسرائيل لن يغير سياسة لبنان الخارجية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 01:28 مساءً - قال الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الخميس إن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل بوساطة أمريكية لن يغير السياسة الخارجية لبلاده، التي لا تزال رسميا في حالة حرب مع إسرائيل.

وقال عون في بيان للقصر بعد توقيع الاتفاق “إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عمل تقني ليست له أي ابعاد سياسية أو مفاعيل تتناقض مع السياسة الخارجية للبنان في علاقاته مع الدول”.

وكان لبنان وإسرائيل قد وقعا اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بينهما.

وقال إلياس بو صعب كبير المفاوضين اللبنانيين للصحفيين، اليوم الخميس، إن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع رسالة بالموافقة على اتفاق تاريخي توسطت فيه الولايات المتحدة يرسم الحدود البحرية لبلاده مع إسرائيل.

وأضاف متحدثا من القصر الرئاسي أن توقيع الرسالة يمثل “عهدا جديدا” وأن الرسالة ستسلم إلى المسؤولين الأمريكيين عند نقطة حدودية في أقصى جنوب لبنان في الناقورة في وقت لاحق اليوم الخميس.