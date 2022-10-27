فلسطين: الاحتلال يواصل حربه على مسيرة التعليم لصالح فرض الرواية الإسرائلية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 11:26 صباحاً - أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية،اقتحام طواقم وزارة المعارف الإسرائيلية وبلدية الاحتلال مدرسة “الإيمان، في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، وإقدامها بطريقة عنصرية استفزازية بتفتيش حقائب الطلبة بحجة البحث عن مناهج فلسطينية.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذه الاعتداءات تندرج في إطار حرب الاحتلال على مسيرة التعليم الفلسطينية ومؤسساتها في عموم الضفة الغربية المحتلة.

وقالت: “إن هذا الاعتداء الهمجي الآثم محاولة احتلالية ممنهجة للسيطرة على وعي الأجيال الفلسطينية والتحكم به وفرض روايات الاحتلال الاستعمارية التلمودية الظلامية عليه، استكمالاً لعمليات أسرلة وتهويد القدس ومحيطها وفصلها بالكامل عن محيطها الفلسطيني، مادياً ومعنوياً، ومحاولة لتكريس ضمها وربطها بالعمق الإسرائيلي”.

وحمّلت الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاعتداء الذي تحرمه جميع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في التعلم بحرية واكتساب مضامين ثقافته الوطنية من منابعها الحقيقية، وكذلك الشرائع السماوية واتفاقيات جنيف.

وأكدت وزارة الخارجية، أن هذا الاقتحام الهمجي وتفتيش حقائب الطلبة شكل بشع من أشكال تغول الاحتلال على الشعب الفلسطيني واجياله المتعاقبة، وصفعة مدوية للمجتمع الدولي وللدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعي التمسك بالقانون الدولي وبالسلام القائم على أساس مبدأ حل الدولتي، وصفعة للمؤسسات والمنظمات الدولية وقراراتها ذات الصلة وفي مقدمتها القرارات الصادرة عن اليونسكو والقرارات الاممية الخاصة بالقدس أيضاً.