لبنان يوقع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 27 أكتوبر 2022 11:26 صباحاً - قال إلياس بو صعب كبير المفاوضين اللبنانيين للصحفيين، اليوم الخميس، إن الرئيس اللبناني ميشال عون وقع رسالة بالموافقة على اتفاق تاريخي توسطت فيه الولايات المتحدة يرسم الحدود البحرية لبلاده مع إسرائيل.

وأضاف متحدثا من القصر الرئاسي أن توقيع الرسالة يمثل “عهدا جديدا” وأن الرسالة ستسلم إلى المسؤولين الأمريكيين عند نقطة حدودية في أقصى جنوب لبنان في الناقورة في وقت لاحقـ اليوم الخميس.

وقال بو صعب من قصر بعبدا إن: “الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين سلّم الرئيس ميشال عون نصّ الإتفاق الرسمي لترسيم الحدود البحرية”

من جانبه قال الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون:” نعيش يوماً تاريخياً بعد التوصل إلى اتفاق من شأنه توفير الاستقرار على جانبي الحدود، مشيرا إلى أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية سيشكل نقطة تحوّل في الاقتصاد اللبناني وسيشعر به المواطن قريبا”.

وشدد على أن “الاتفاق يسمح ببدء العمل في حقل قانا وحق الشعب اللبناني مضمون ببنود الاتفاق”. وذكر هوكشتاين أن هذا الاتفاق سيسمح للبنان بدء العمل في البلوك رقم 9 ولن يأخذ أحد عائدات هذا البلوك من لبنان.

وقال إن هذا الاتفاق هو بين دولتين لا علاقات دبلوماسية بينهما وسيضمن عدم استيلاء أي من طرفي الاتفاق على حصة الآخر، مضيفا: “المهم الآن ما سيحصل في المستقبل وآمل أن يوفر هذا الاتفاق فرصاً اقتصادية للبنان”.

وتوجه هوكشتاين للقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال وبعدها للقاء رئيس البرلمان لينتقل بعدها إلى الناقورة.