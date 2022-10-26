انخفاض مؤشر بورصة مسقط العماني عند الإغلاق

انخفاض مؤشر بورصة مسقط العماني عند الإغلاقانخفض مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 7.1 نقطة بنسبة 0.16 في المائة اليوم الأربعاء، ليغلق عند مستوى 4403.29 نقطة، مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت 4410.38 نقطة.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن قيمة التداول بلغت مليونًا و572 ألفًا و537 ريالًا عُمانيًّا، مرتفعةً بنسبة 20.1 في المائة مقارنةً بآخر جلسة تداول التي بلغت مليونًا و309 آلاف و841 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.155 في المائة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 22.92 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة 16 ألف ريال عُماني مشكّلةً ما نسبته 1.03 في المائة، في حين بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 60 ألف ريال عُماني أي ما نسبته 3.79 في المائة، فيما انخفض صافي الاستثمار غير العُماني 44 ألف ريال عُماني وبنسبة 2.77 في المائة.

