حادث مروع.. مصرع 3 وإصابة 34 في انقلاب حافلة طلاب بالأردن

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 07:29 مساءً - حادث مروع شهده الأردن، اليوم الأربعاء، راح ضحيته 3 أشخاص فيما أصيب 34 آخرين، في انقلاب حافلة طلاب في محافظة الزرقاء.

وفور وقوع الحادث، انتقلت قوات كوادر الدفاع المدني إلى الموقع، وقدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية للمصابين، وتم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي.

ووفقا لوسائل إعلام محلية، انقلبت الحافلة عقب خروجها من جامعة الزرقاء، وحوصر عشرات الطلاب والطالبات داخلها، ودخل العديد من الإصابات إلى قسم العناية المركزة في المستشفى.

وأصدرت جامعة الزرقاء بيانا بشأن الحادث، أكدت فيه أن رئيسها الدكتور نضال الرمحي، يتابع التطورات أولا بأول، وشدد على متابعة حالة الطلبة المصابين في المستشفيات.