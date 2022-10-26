لبنان.. انطلاق أول سيارة من قافلة العودة الطوعية للنازحين السوريين

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 26 أكتوبر 2022 07:30 صباحاً - انطلقت اليوم الأربعاء، أول سيارة من قافلة العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان من بلدة عرسال بمنطقة البقاع، باتجاه معبر زمريا باتجاه قرى القلمون.

وأفادت مصادر لموقع "النشرة" بأن القافلة تضم حوالي 100 عائلة سورية باتجاه الأراضي السورية، وذلك بإشراف وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار وضباط الأمن العام اللبناني والجيش اللبناني ومديرية المخابرات في عرسال.

وفي كلمة له، أكد حجار أن "العملية تسير من دون أي عوائق"، داعيا النازحين إلى "التسجيل لدى الأمن العام للعودة الطوعية إلى قراهم ومنازلهم".

وأضاف: "الاسبوع القادم يوجد قافلة أخرى، ومستمرون بعملية عودة كل النازحين".