رئيس الوزراء العراقي: الحفاظ على الأمن هو الدعامة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 11:35 مساءً - أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني اليوم الثلاثاء، أن الحفاظ على الأمن هو الدعامة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي.

وذكر بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي نشرته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن السوداني استقبل سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي، وقائد قوات التحالف الدولي الجنرال ماثيو مكفارلن والوفد المرافق لهما، وأضاف البيان أن اللقاء بحث استمرار التعاون والتنسيق الأمني بين البلدين في مجال محاربة الإرهاب ضمن إطار المشورة والتدريب وبما يحفظ سيادة العراق ويساعد في تنمية قدرات القوات الأمنية العراقية.

وأكد السوداني أن الحفاظ على الأمن هو الدعامة الأساسية لأي إصلاح اقتصادي وأعرب عن رغبة الحكومة المقبلة في تعزيز العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى التعاون الأمني، لتشمل الجوانب الاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها.

وفي سياق آخر استقبل السوداني المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس الفريق الدولي للتحقيق في جرائم داعش المرتكبة في العراق كريستيان ريتشر.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي المكلف إن الجانبين أكدا خلال اللقاء على التعاون في مجال ملاحقة مرتكبي الجرائم والفظائع التي نفذها تنظيم داعش الإرهابي بحق المدنيين العراقيين وضمان عدم الإفلات من العدالة.