مقتل 11 شخصا في حريق بمدرسة للمكفوفين في أوغندا

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 11:30 صباحاً - قالت الشرطة في أوغندا، اليوم الثلاثاء، إن 11 طالبا على الأقل لقوا حتفهم بعد اندلاع حريق في مدرسة للمكفوفين بوسط أوغندا ترك أيضا ستة مصابين في حالة حرجة.

وقالت الشرطة في بيان إن الحريق اندلع الساعة الواحدة صباحا تقريبا في مدرسة سلامة للمكفوفين في موكونو، على بعد حوالي 30 كيلومترا شرقي العاصمة كمبالا، ولم يتضح السبب حتى الآن.

وتشيع الحرائق القاتلة في المدارس، والتي غالبا ما تشب في سكن الطلاب، نسبيا في أوغندا، وغالبا ما تُعزى إلى خلل في أسلاك الكهرباء، ومع ذلك تقول السلطات إن بعضها يتم إضرامه عمدا.