الرئاسة الفلسطينية تُجري اتصالات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على نابلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس محمود عباس، يجري اتصالات عاجلة لوقف عدوان الاحتلال على "نابلس".

وأضاف أبو ردينة أن أبو مازن يتابع عن كثب ما يجري في "نابلس"، ويشيد بصمود المواطنين والدفاع عن أرضهم.

ووصف أبو ردينة ما يجري من عدوان على مدينة نابلس بـ"جريمة حرب"، وحمل حكومة الاحتلال تداعيات هذا العدوان.

وقال أبو ردينة إنه يتعين على إسرائيل التوقف فورًا عن جرائمها، وإن الرئاسة الفلسطينية تحمل الإدارة الأمريكية المسؤولية وعليها التدخل فورا لوقف العدوان وإنهاء هذا الاحتلال قبل أن تصبح الامور أخطر بكثير مما تتصور اسرائيل والإدارة الأمريكية.

وشدد أبو ردينة على أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الإدارة الأمريكية، يمارس ازدواجية المعايير لكن الشعب الفلسطيني لديه عزيمة وقدرة عالية على الصمود.