أمير قطر: نتعرض إلى حملة غير مسبوقة بسبب استضافة كأس العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 25 أكتوبر 2022 09:29 صباحاً - قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده، التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، تتعرض إلى حملة لم يسبق أن تعرض لها بلد مضيف لكأس العالم.

وأضاف الأمير، في خطاب بثه التلفزيون: “منذ أن نلنا شرف استضافة كأس العالم، تعرضت قطر إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف.. وقد تعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية، بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد”.

وأضاف: “ولكن ما لبث أن تبيّن لنا أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغاً جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة”.