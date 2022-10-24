وفد لبناني يتوجه إلى سوريا الأربعاء لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - ذكرت الرئاسة اللبنانية، على تويتر، اليوم الإثنين، أن الرئيس ميشال عون كلف وفدا برئاسة نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب بالتوجه إلى سوريا، الأربعاء المقبل، لمناقشة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

ويضم الوفد وزير الخارجية والمغتربين، ووزير الأشغال العامة والنقل، والمدير العام للأمن العام، وعضوي مجلس إدارة هيئة قطاع النفط.

وأصدرت الرئاسة اللبنانية، الجمعة الماضية، بيانا بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

وقالت الرئاسة في بيانها إن ما تحقق على صعيد ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل حصيلة مفاوضات شاقة وصعبة جدا مع الوسيط الأمريكي، عاموس هوكستين.