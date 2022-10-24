ايران تنفي وجود عسكريين إيرانيين في القرم لمساعدة روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 02:29 مساءً - نفت إيران، اليوم الإثنين، على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية، الاتهامات الأمريكية بوجود عسكرييها في شبه جزيرة القرم لمساعدة روسيا على شن هجمات بطائرات مسيّرة في أوكرانيا.

وردا على سؤال عن تصريحات أدلى بها مسؤول أمريكي بهذا الشأن الأسبوع الماضي، قال المتحدث ناصر كنعاني في مؤتمر صحافي “نرفض هذه الأنباء بشدة”.

وأضاف إن هذه المزاعم “تهدف الى حرف أنظار الرأي العام عن دورهم المدمّر في الحرب الأوكرانية من خلال الوقوف بجانب أحد طرفي النزاع وتصدير الأسلحة بشكل مكثّف الى أوكرانيا”.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي قال الخميس إن “تقديراتنا أن عناصر عسكريين إيرانيين كانوا على الأرض في القرم وساعدوا روسيا في هذه العمليات”.

وأضاف أن هؤلاء كانوا مدرِبين وعناصر دعم تقني، بينما تولّى الروس توجيه المسيرات التي ألحقت أضرارا بالغة ببنى تحتية أوكرانية.

واعتبر أن طهران باتت “منخرطة مباشرة على الأرض، ومن خلال توفير أسلحة يطال تأثيرها مدنيين وبنى تحتية مدنية”.

وتزايدت في الفترة الماضية اتهامات كييف وحلفائها الغربيين لروسيا، باستخدام طائرات مسيّرة إيرانية الصنع في الحرب ضد أوكرانيا.

وفرضت واشنطن ولندن والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب هذه المسألة.

من جهتها، نفت طهران مرارا تزويد أي طرف أسلحة “للاستخدام في الحرب” التي بدأتها القوات الروسية أواخر فبراير/شباط ، بينما اعتبر الكرملين أن الاتهامات الغربية تدخل في إطار محاولة “الضغط” على إيران.

وقال كنعاني، الإثنين، إن ” إيرانية أعلنت مرارا أنها ليست طرفا في حرب أوكرانيا”، مضيفا “نحن لا نقوم بتصدير الأسلحة إلى أي طرف في النزاع (للإستخدام) في الحرب”.

وزادت قضية المسيّرات من التوتر بين إيران وروسيا من جهة، والغربيين من جهة أخرى. وفرضت لندن وبروكسل عقوبات على طهران، بينما هددت واشنطن بمعاقبة الشركات والدول التي تتعاون مع برنامج المسيّرات الإيرانية.

وتسببت القضية بتوتر بين طهران وكييف، إذ أعلنت أوكرانيا في سبتمبر/أيلول خفض مستوى تمثيل إيران الدبلوماسي على أراضيها، وألمحت لإمكان قطع العلاقات بالكامل.