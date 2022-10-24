للمرة الرابعة.. البرلمان اللبناني يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 11:29 صباحاً - فشل مجلس النواب اللبناني، للمرة الرابعة، اليوم الإثنين، في انتخاب خليفة للرئيس، ميشال عون، وذلك بعد تعذر حصول أي مرشح على ثلثي أصوات النواب.

وبحسب ما أفادته وكالة الأنباء اللبنانية، فإن عملية فرز الأصوات قد سجلت 50 ورقة بيضاء، ونال ميشال معوض 39، بينما نال عصام خليفة 10 أصوات، بينما نال “لبنان الجديد” 13 صوتا، وورقتان ملغتان.

وحدد رئيس مجلس النواب، نبيه بري، جلسة جديدة الخميس المقبل، 27 أكتوبر/تشرين الاول الحالي، لانتخاب رئيس للجمهورية.

وانطلقت الجلسة النيابية الرابعة لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان بعد اكتمال النصاب الذي يتطلب حضور 86 نائباً من أصل 128.