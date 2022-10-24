اجتماعات الاتحاد العربي للرياضة العسكرية تتناول مقترحات تطوير الاتحاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 10:29 صباحاً - تحت رعاية الفريق الركن الشيخ خالد صالح الصباح - رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي استضافت دولة الكويت الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية للاتحاد العربي للرياضة العسكرية واجتماعات المكتب التنفيذي (56) واللجان المعاونة له (اللجنة الفنية 47، والإعلامية 33)، خلال الفترة من 15 - 20 أكتوبر 2022 .

ترأس الاجتماعات اللواء أ.ح/ حسام علي خضر - رئيس جهاز الرياضة العسكرية بجمهورية مصر العربية - رئيس الإتحاد العربي للرياضة العسكرية بالإنابة، والوزير المفوض طارق عبد السلام الأمين العام للاتحاد - مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية، والعميد الركن/ خليل سبتي الكندري - مدير مديرية الاتحاد الرياضي العسكري بدولة #الكويت، وبحضور السيد محمد الأمين الداه (مسؤول قسم الرياضة العسكرية) بالإدارة العسكرية، والأمانة الفنية للاتحاد، ومشاركة وفود (15) دولة عربية من الدول الاعضاء بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي وأعضاء اللجان المعاونة له.

تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات من أهمها انتخاب العميد الركن/ يوسف دسمال مبارك الكواري (قطر) رئيساً للاتحاد العربي للرياضة العسكرية، وكذلك تشكيل واختيار أعضاء اللجنة العلمية، واستكمال عضوية اللجنة الفنية، كما تم تشكيل لجنة لدراسة الملاحظات والتعديلات المقدمة من الدول الأعضاء على النظام الأساسي للاتحاد وإجراء تعديلات على الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني للاتحاد، ومناقشة أنشطة وبرامج الاتحاد لعام 2023، وتحديد المشرفين عليه من أعضاء (المكتب التنفيذي – اللجنة الفنية – اللجنة الإعلامية)، إلى غير ذلك من الموضوعات الهامة والمقترحات التي تقدمت بها الدول الأعضاء بهدف تطوير الاتحاد العربي للرياضة العسكرية.