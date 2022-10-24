أوغندا تسجل 9 إصابات جديدة بفيروس إيبولا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 أكتوبر 2022 08:29 صباحاً - قالت وزيرة الصحة الأوغندية جين روث أسينج في منشور على تويتر اليوم الإثنين، إن البلاد سجلت تسع إصابات جديدة بفيروس إيبولا يوم الأحد في منطقة كمبالا.

وارتفع بذلك عدد الإصابات إلى 14 حالة خلال اليومين الماضيين.

وأضافت الوزيرة، أن الحالات التسع لأشخاص كانوا من المخالطين لمريض من إقليم كاساندا وتوفي في مستشفى مولاجو.

وكانت وزيرة الصحة الأوغندية قالت، الأحد، إن الفحوص أثبتت إصابة حالتين إضافيتين في وحدة عزل بالمستشفى الرئيسي بالبلاد بفيروس إيبولا، مما رفع عدد الحالات المسجلة في تلك المستشفى إلى خمسة.

ومثَّلت حالات الإصابة الخمس في كمبالا أول واقعة معروفة لانتقال العدوى في المدينة، وجاءت بعد أيام من إعلان وزارة الإعلام في البلاد أن تفشي إيبولا أصبح تحت السيطرة ومن المتوقع أن ينتهي بنهاية العام.

وأشارت الوزيرة يوم السبت الماضي إلى أن 3 مرضى من بين 60 في العزل في مستشفى مولاجو في كمبالا ثبتت إصابتهم بإيبولا في اليوم السابق.

وقالت، إن المصابين الثلاثة كانوا من المخالطين لمريض من إقليم كاساندا في وسط البلاد وتوفي في مولاجو.