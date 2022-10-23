تفكك مئات الألغام الحوثية بمأرب وشبوة



حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 08:33 مساءً - ألوية العمالقة تفكك مئات الألغام الحوثيةألوية العمالقة تفكك مئات الألغام الحوثية

أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية، الأحد، تفكيك مئات الألغام التي زرعتها مليشيات الحوثي في مديريات بيحان بشبوة ومديرية حريب مأرب.

وقالت ألوية العمالقة الجنوبية ، في بيان، إن فرقها الهندسية قامت بتفكيك مئات الألغام وعشرات العبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في مديريات بيحان بشبوة ومديرية حريب مأرب.

وقال مصدر هندسي في ألوية العمالقة، إن الفرق الهندسية تمكنت من نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي في مداخل الطرقات والمدارس والمزارع.

وأكد المصدر، أن الفرق الهندسية تواصل العمل حتى تطهير جميع مديريات بيحان وحريب من الألغام التي زرعتها المليشيات الحوثية.

وتبذل الفرق الهندسية لألوية العمالقة الجنوبية جهوداً جبارة في نزع وتفكيك الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات الحوثي بصورة وحشية في مديريات بيحان وحريب.

وكانت ألوية العمالقة حررت مطلع العام الجاري مديريات بيحان وعسيلان وعين في شبوة وحريب في مأرب لتباشر فيما بعد تطهير هذه المناطق من الألغام والعبوات التي زرعتها المليشيات في مساحات شاسعة في المحافظتين .