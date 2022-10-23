لبنان يسجل 12 إصابة جديدة بالكوليرا و3 وفيات

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 03:29 مساءً - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بوباء الكوليرا، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 10 .

وقالت الوزارة في تقرير، نشرته وكالة الأنباء اللبنانية، إنه تم تسجيل 12 إصابة جديدة في الساعات الـ 24 الماضية، ما رفع عدد الحالات المسجلة إلى 239 إصابات.

وكان وزير الصحة العامة اللبناني، الدكتور فراس ،الأبيض قد أكد الجمعة، أن الجهود التي تبذلها الوزارة لمواجهة انتشار وباء الكوليرا في البلاد كبيرة جدا، مشيرا إلى تلقي بيروت وعدا بتأمين اللقاح المضاد للكوليرا، خلال فترة أسبوع إلى عشرة أيام.

يذكر أن لبنان سجل في الخامس من الشهر الجاري أول إصابة بالكوليرا في محافظة عكار شمال البلاد منذ 1993، تاريخ آخر تفشٍّ للكوليرا .