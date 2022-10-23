رئيس دولة الإمارات ونائبه يهنئان الرئيس الصيني لفوزه بولاية جديدة لقيادة الحزب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 12:29 مساءً - بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، ببرقية تهنئة إلى الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثالثة رئيساً للحزب الشيوعي الصيني لرئاسة اللجنة المركزية.

‏‎كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، برقية تهنئة مماثلة إلى الرئيس الصيني.

وحصل شي جين بينغ، اليوم الأحد، على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، حيث تم تجديد ولاية شي كأمين عام للحزب لخمس سنوات خلال عملية تصويت جرت في جلسة مغلقة ما يمهد لتثبيته رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس/ آذار 2023.

ووعد شي جين بينج بـ”العمل بجدّ” بعد فوزه بولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي الصيني، ضامنا بذلك بقاءه على رأس البلد.

وقال شي للصحفيين بقصر الشعب في بكين: “أود أن أشكر بصدق الحزب بكامله للثقة التي أبداها لي” متعهدا بـ”العمل بجدّ لإنجاز مهامنا”.