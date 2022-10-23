أوغندا: رصد حالتي إصابة إضافيتين بإيبولا في مستشفى بكمبالا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 23 أكتوبر 2022 10:29 صباحاً - قالت وزيرة الصحة الأوغندية، جين روث أسينج، اليوم الأحد، إن الفحوص أثبتت إصابة حالتين إضافيتين في وحدة عزل بالمستشفى الرئيسي بالبلاد بفيروس إيبولا، مما يرفع عدد الحالات المسجلة في تلك المستشفى إلى خمسة.

وحالات الإصابة الخمس في كمبالا تمثل أول واقعة معروفة لانتقال العدوى في المدينة، وجاءت بعد أيام من إعلان وزارة الإعلام في البلاد أن تفشي إيبولا أصبح تحت السيطرة ومن المتوقع أن ينتهي بنهاية العام.

وكانت الوزيرة قد قالت، أمس السبت، إن 3 مرضى من بين 60 في العزل في مستشفى مولاجو في كمبالا ثبتت إصابتهم بإيبولا في اليوم السابق.

وقالت أسينج، أمس، إن المصابين الثلاثة كانوا من المخالطين لمريض من إقليم كاساندا في وسط البلاد وتوفي في مولاجو.

وذكرت، اليوم الأحد، في تغريدة على تويتر: “مخالطان آخران لحالة كاساندا، ممن يقبعون في العزل في مولاجو، أثبتت الفحوص إصابتهما بإيبولا أمس”.